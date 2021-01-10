О ходе выборов в Алматы рассказали эксперты

Всем партиям были предоставлены одинаковые возможности.

О том, что происходит на избирательных участках Алматы, и какая царит атмосфера, рассказали известные казахстанцы, передает zakon.kz.

Президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов отдал свой голос на выборах депутатов и отметил, что наша страна имеет все основания и условия для дальнейшего процветания.

Открытые и честные выборы в Парламент – это как лакмусовая бумага. Это индикатор настроения населения. Исходя из процента голосов, можно заключить о том, что как решены социальные вопросы в данном населенном пункте, районе или городе. О перспективе нашего государства хочу сказать, что у Казахстана огромная территория, это наше будущее, залог нашего процветания. Наша земля очень богатая, есть все элементы таблицы Менделеева. Мы имеем все основания и условия для дальнейшего процветания, - сказал Мурат Журинов.

Также о ходе голосования высказался доктор политических наук, профессор Есенжол Алияров. По его мнению, выборы состоялись без нарушений законодательства.

Сегодня состоялись очередные парламентские выборы. Я, как избиратель, увидел, что созданы все условия – кабины, прозрачные урны, у всех проверяли удостоверения личности, никакого давления на избирателей не было. На мой взгляд, эти выборы состоялись без нарушения нынешнего законодательства. Думаю, что такие же выборы состоялись по всей стране. Конечно, могут быть какие-то недовольства, но, на мой взгляд, недовольства может выражать та партия, которая принимала участие в выборах. Будет не совсем правильно, неэтично и незаконно, если в этот процесс будут вовлечены люди, которые не участвовали в выборах. Это очень важное составляющее. Должно быть основание для того, чтобы выразить недовольство. Поэтому как политолог могу заявить, что в рамках закона выборы проходят без нарушений, - заключил Алияров.

В свою очередь председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет сказал, что избирательные комиссии работают хорошо, он не заметил никаких проблем, выборы проходят организовано, нормально, без эксцессов.

Мы считаем, что выборы проходят открыто и прозрачно. Все организовано на высшем уровне, особенно если учесть сложности, связанные с охватившей весь мир пандемией коронавируса. Все партии проявили высокую политическую активность, проводили встречи как в онлайн, так и в офлайн-формате. Наверное, это можно посчитать особенностью нынешних выборов. Избиратели наблюдали за происходящим, имели возможность принять участие в том или ином событии, – сказал Улыкбек Есдаулет.

Также подчеркнул, что всем партиям были предоставлены одинаковые возможности.

"Так вот, сегодня мы вышли на финишную прямую, когда избиратели могут отдать свой голос за того или иного кандидата. Я считаю, что это наш гражданский долг, ведь нам дается право выбирать. И от нашего решения сегодня завтра будет зависеть будущее города, страны. Это надо осознавать и подходить к выборам со всей ответственностью. Мы, представители Союза писателей Казахстана, внимательно следили за ходом избирательной кампании, потому что считаем, что политическая и гражданская активность очень важны. Нельзя проявлять равнодушие. Тем более что выборы организованы на высоком уровне", – добавил Улыкбек Есдаулет.

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