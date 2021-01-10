Рецепт "антиковидного" бутерброда назвала диетолог

По ее словам, заболевания легких издавна лечили жиром.

Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог с большим стажем Ирина Дядикова уверена, что в меню больных с поражением легких должны быть жиры животного происхождения, передает zakon.kz.

Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом, - сказала диетолог "Российской газете".

Это, конечно, по ее словам, не означает, что жиры нужно потреблять тарелками. Ведь вирус бьет и по поджелудочной, и по печени. Это ни в коем случае не шашлык и не жареная свинина, а легко усваиваемое сливочное масло.

Сегодня в отношении ковида еще много предположений по логике и практике. Утвержденных до конца стандартов нет. Но уже не осталось сомнений, что COVID-19 очень коварный вирус.

Диетолог предупреждает, что в зимний период не стоит слишком строго придерживаться диет.

По ее словам, нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.

Врач для профилактики рекомендует "бутерброд здоровья": размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Сложить все в баночку и намазывать утром хлеб.

Отмечается, что во второй половине зимы очень важно поднять иммунитет. Бактерицидным и иммуностимулирующим действием обладают чеснок, лук и имбирь. Но это не панацея. Многие сомневаются, принимать или нет аптечные витамины, не лучше ли заменить их натуральными продуктами.

Многочисленные исследования показывают, что у большинства людей в организме недостаток витаминов Д, Е, группы В, а также микроэлементов - кальция, магния, селена, цинка, железа и других. К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя, - говорит эксперт., и рекомендует профилактический прием витаминов, желательно в комплексе, и, повторимся, полноценное питание.

Кстати, по ее словам, витамина С в красном болгарском перце - больше, чем в лимоне.

Идеальный завтрак от Дядиковой

Салат зеленый: помидор, огурец, зелень, брынза или белый сыр, чайная ложка масла подсолнечного с соком лимона.

Каша пшеничная или овсяная (зерна с оболочкой), в которой содержатся главные витамины. Варится на воде и в конце добавляется ложка сливок.

Сыр или отварное в мешочек яйцо.

Кофе свежемолотый.

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