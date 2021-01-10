На строительство просторного четырехкомнатного дома односельчанами и местными предпринимателями потрачено 12 миллионов тенге.

Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье. Всего в Жамбылском районе в рамках проекта "Асарлатып үй салу" 14 нуждающихся семей переехали в новые дома, сообщает zakon.kz.

На этот раз радость пришла в семью Бакытжана Абдуллаева, который вместе с супругой воспитывает шестерых детей. На строительство просторного четырехкомнатного дома односельчанами и местными предпринимателями потрачено 12 миллионов тенге. Подведены все необходимые инженерные коммуникации, заасфальтирован двор.

Знаю, что по области новые дома получили более 100 семей. Когда я услышал, что выбор пал на мою семью, радости не было предела. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству района, моим сельчанам. Пусть Всевышний воздаст сторицей за ваши добрые дела, - не скрывал своей радости Бакытжан Абдуллаев.

У казахов всегда существовала добрая традиция асара, когда всем миром помогали нуждающимся сельчанам, своим соседям. Инициированный акимом области Бердибеком Сапарбаевым проект стал большим подспорьем для нуждающихся в жилье семей, он обязательно будет продолжен. Это еще и яркое подтверждение милосердия и взаимовыручки нашего народа, - отметил аким района Сакен Арубаев.

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