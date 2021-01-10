Мишки Тедди пришли голосовать на выборах

Перфоманс произошел на одном из избирательных участков Караганды.

В Караганде в одном из избирательных участков сняли на видео мишек Тедди, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. Работники избирательного участка не пускали людей в таких костюмах, потому что не видно их лица. Судя по описанию к видео, оригиналы все же сняли головы костюмов и выяснилось, что они не могут голосовать.

Медведи пришли на выборы в Караганде. Перфоманс произошел на одном из избирательных участков г. Караганды. Избиратели пришли голосовать в костюмах медведей, однако их не допустили к голосованию ввиду их несовершеннолетия, - сказано в описании к видео.

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