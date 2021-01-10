Фейковую информацию о нарушениях на выборах распространяют в соцсетях

Всего за 9 января в органы прокуратуры поступило 2 обращения.

Распространяемые в соцсетях фейковые информации о нарушениях выборного законодательства не имеют отношения к нынешним выборам, сообщил на брифинге старший помощник генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент zakon.kz.

Отдельными лицами в целях искусственного создания резонанса в социальных сетях распространяются "фейковые" материалы о якобы имевших место сегодня нарушениях выборного законодательства. Мы проверили их достоверность. Они не имеют отношения к текущей избирательной кампании, — сообщил Саргазин.

В пример он привел видеозапись, которую отправляли через мессенджер Whats app. На видео говорилось, что обнаружены заранее подписанные членами избиркома бюллетени.

Установлено, что это старая запись, осуществленная на избирательном участке №68 в г.Нур-Султан в ходе проведения президентских выборов в прошлом году, — добавили на брифинге.

Он напомнил, что в соответствии с законом "О выборах в РК" в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена.

Однако вчера – в "день тишины" в Алматы гражданин Б. проводил агитацию в поддержку партии "Акжол" с распространением анонимных агитматериалов. По данному факту прокуратурой в порядке сокращенного производства гражданин привлечен к административной ответственности по статьям 102 и 113 КоАП в виде штрафа в общем размере 20 МРП, — добавил старший помощник генерального прокурора.

Всего, по его словам, за 9 января, в день тишины, в органы прокуратуры поступило 2 обращения: одно в Генеральную прокуратуру и одно в прокуратуру района Есиль города Нур-Султан.

В частности, в Генеральную прокуратуру обратился житель города Алматы с заявлением о предпосылках к нарушению "тайны голосования" из-за отсутствия шторок в кабинах для голосования. Данное обращение по компетенции перенаправлено в территориальную избирательную комиссию города. В этот же день в Есильскую прокуратуру столицы поступило обращение от члена "Народной партии Казахстана", в котором он выражал несогласие с тем, что его не включили в партийный список. Прокуратурой ему разъяснено право обжалования данного решения партии в суд, поскольку это регулируется внутренними актами партии, — объяснили на брифинге.

Старший помощник генпрокурора уточнил, что с сегодняшнего утра к настоящему моменту каких-либо жалоб и заявлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, в органы прокуратуры не поступало.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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