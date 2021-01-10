Почему камеры наблюдения заклеили скотчем на избирательном участке

Всего за 9 января, в день тишины, в органы прокуратуры поступило 2 обращения: одно в Генеральную прокуратуру и одно в прокуратуру района Есиль города Нур-Султан.

Заклеивание скотчем видеокамер делается в целях обеспечения тайны голосования, сообщил на брифинге старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, передает корреспондент zakon.kz.

Поступил вопрос от СМИ о даче ответа о причинах заклеивания скотчем видеокамер. Эти видеокамеры были направлены на кабинки для голосования. Это делается в целях обеспечения тайны голосования. По наблюдателям поступали также вопросы. Отмечаю, что в соцсетях различными наблюдателями размещаются сообщения о несозданных условиях для наблюдения за выборами. Со стороны избирательных комиссий мы нарушений не видим. Эти меры связаны в связи с требованиями главного санитарного врача. Относительно мониторинга СМИ и соцсетей СМИ, то это прямая компетенция МИОР. При нарушениях уполномоченный орган направляет материалы в прокуратуру. В целом поступило множество вопросов. Для их ответа необходима проверка, о результатах сообщим на вечернем брифинге , - сообщил Саргазин.

Ранее старший помощник генпрокурора сообщал, что всего за 9 января, в день тишины, в органы прокуратуры поступило 2 обращения: одно в Генеральную прокуратуру и одно в прокуратуру района Есиль города Нур-Султан.

Непосредственно в день выборов, 10 января, с утра и к настоящему моменту каких-либо жалоб и заявлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, в органы прокуратуры не поступало.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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