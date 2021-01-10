Известные спортсмены проголосовали на выборах

Казахстанский боксер Василий Левит во время сборов в США также примет участие в голосовании.

10 января в 07:00 по времени Нур-Султана стартовали выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, сообщает zakon.kz.

В этот день в столице работают 283 избирательных участка.

По информации акимата столицы, общественные деятели, спортсмены, звезды казахстанкой эстрады принимают активное участие в выборах. Не обходят стороной важное событие в истории страны и представители спорта.

Одними из первых свой голос отдали Чемпион молодежных Олимпийских игр по боксу Айбек Оралбай и Чемпион мира среди молодежи по боксу Нурбек Оралбай, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин, чемпион, политический деятель, Олимпийский чемпион Серик Сапиев и многие другие.

Выполнил свой гражданский долг, – прокомментировала момент Илья Ильин.

У многих спортсменов в данное время проходят насыщенные подготовительный и соревновательный периоды. Многие находятся на спортивных сборах. Тем не менее, они уделили время в своем плотном графике, чтобы отдать голос.

В частности, казахстанский боксер Василий Левит во время сборов в США также примет участие в голосовании.

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