Почему стоит доверять вакцине "Спутник V"

На этапе испытаний вакцина показала эффективность свыше 90%.

Эксперт рассказал, почему стоит доверять российской вакцине "Спутник V", передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Cтарший аналитик по фармацевтике агентства Bloomberg Сэм Фазели изучил открытые материалы, связанные с препаратом, и пришел к выводу, что она не уступает западным.

По данным сервиса агентства, отслеживающего производство вакцин в мире, Россия занимает пятое место в списке производителей вакцин с наибольшим количеством доз по контрактам и предварительным закупкам. На этапе испытаний "Спутник V" показал эффективность свыше 90%, а среди 22,714 испытуемых не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения заболевания.

Принцип действия российской вакцины соответствует передовой технологии, которую также использует компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом и американская корпорация Johnson & Johnson. Две дозы вакцины содержат аденовирусный вектор - вирус, в обычном состоянии вызывающий простуду, модифицирован, чтобы доставить генетический материал коронавируса и побудить иммунную систему вырабатывать ответ для защиты от дальнейших инфекций.

Фазели отметил, что "Спутник V" обладает важным отличием от других западных вакцин. В первой дозе используется тот же аденовирус, что и в вакцине, производимой Johnson & Johnson (аденовирус-26), но во второй используется другой тип (аденовирус-5).

Он подчеркнул, что таким образом исключается возможность возникновения иммунитета к первой дозе, которая повлияет на способность второй дозы действовать эффективно. Одна из проблем заключается в том, что у большого процента людей уже есть иммунитет к аденовирусу-5, но это не является большим недостатком, если эффективность очень высока, убежден аналитик.

Все эти детали даже без результатов третьей фазы дают мне основания думать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях. Чего нельзя сказать о вакцине Sinovac Biotech CoronaVac, которая проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии, - считает Фазели.

Исходя из этих данных, аналитик Bloomberg заключил, что при возможности выбирать он бы однозначно сделал ставку на "Спутник V".

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали производить российскую вакцину от коронавируса. Массовая вакцинация "Спутник V" начнется в феврале 2021 года. По словам премьер-министра Аскара Мамина, "в первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями".

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