Невесты, Босс-молокосос, Гринч и полураздетый человек посетили избирательные участки

Приложение zakon.kz
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Некоторые избиратели креативно подошли к процессу голосования.
В Казахстане 10 января проходят выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. В соцсетях делятся интересными кадрами из избирательных участков, передает zakon.kz.
Ранее мы уже писали про мишек Тедди, которые пришли голосовать в Караганде. А в Нур-Султане проголосовали молодожены. Это не единственная пара, которая после регистрации поехала голосовать. На актюбинском паблике тоже появилась фотография с голосующими молодоженами.
А в Костанайской области у избирательного участка запечатлели героев мультфильмов Гринча и Босса-молокососа.
В Нур-Султане в избирательный участок пришел мужчина с синей головой, в майке и коротких шортах.
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