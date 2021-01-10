Иностранцев не было на борту разбившегося Boeing в Индонезии

По этой причине специалисты не передавали информацию о катастрофе в соответствующие комиссии других стран.

В Индонезии заявили об отсутствии иностранцев на борту разбившегося Boeing, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Все пассажиры на борту были индонезийцами, - цитирует газета Jakarta Globe главу национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно.

По его словам, в связи с тем, что на борту самолета были только граждане Индонезии, специалисты не передавали информацию о катастрофе в соответствующие комиссии других стран, кроме Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), так как самолет был американского производства.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air 9 января выполнял рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.

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