Девочку назвали Сайлау в Атырау 

Она родилась 10 января в день выборов.

В Атырау родители назвали новорожденную девочку Сайлау, сообщает zakon.kz.

В первой половине дня выборов в Атырауской области родились 12 детей. Это 5 мальчиков и 7 девочек.

По словам врачей, мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Одна из молодых мам, жительница Атырауской области Шынар Тулеушова решила связать свою радость от появления малышки на свет с этим особым событием в жизни страны.

В нашей семье принято давать детям особенные имена, со смыслом. Например, нашу третью дочь мы назвали Куралай, она родилась во время весеннего природного явления под названием "куралай", так его называют аксакалы. Это когда в течение двух-трех дней поднимается сильный ветер с проливным дождем. А сегодня у нас даже не было сомнений: наша четвертая дочка, которая родилась в день выборов, получила имя, связанное с этой важной датой для всех нас, — сказала "Прикаспийской коммуне" молодая мама.

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