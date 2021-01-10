247 казахстанцев прилетели в страну без ПЦР-справок

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предоставил информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 9 января, сообщает zakon.kz.

8 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1 769 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 522 человек, без справок прибыло 247 граждан РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 084 пассажира, со справками - 879, без справок - 205;

- в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 483 пассажира, со справками - 455, без справок - 28;

- в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 202 пассажира, со справками - 188, без справок - 14.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 229 граждан РК, прилетевших в РК 8 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

Кроме того, гражданин Турции, прибывший авиарейсом из ОАЭ, депортирован в аэропорту г. Алматы в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.

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