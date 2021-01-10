Каждый голос решает судьбу страны – ветеран Кордайского района

Особую активность в день выборов проявляют жители сел Масанчи и Каракемер.

В Кордайском районе Жамбылской области насчитывается 19 сельских округов, 41 населенный пункт, в которых проживают 89,2 тысячи избирателей. В районе действуют 54 избирательных участка, оснащенных необходимой оргтехникой, с телефонной связью и интернетом, сообщает zakon.kz.

Особую активность в день выборов проявляют жители сел Масанчи и Каракемер. К примеру, в четырех избирательных участках села Масанчи с раннего утра наблюдается оживление, люди спешат на выборы. Всего в данном населенном пункте около девяти тысяч избирателей, по состоянию на 14.00 часов утра уже проголосовало 68,8 процентов масанчинцев.

Одним из первых, сделавших свой выбор, стал ветеран сельского округа Масанчи Кордайского района Лоу Исхар.

Каждый из нас должен проникнуться мыслью, что именно его голос решает судьбу страны, поэтому он так важен. Мы свободны в своем выборе, голосование проходит честно и прозрачно, - считает Лоу Исхар.

Голосование проходит в штатном режиме, никаких нарушений не зафиксировано. Активность достаточно высокая, люди понимают, что от их выбора зависит судьба страны, - говорит наблюдатель избирательного участка №222 Муса Лочь.

Житель села Каракемер Ергазы Босшаев отметил, что каждый казахстанец должен занимать активную гражданскую позицию, выражать ее, в том числе и на выборах.

Всего по состоянию на 14.00 часов в Кордайском районе явка избирателей составила около 65 процентов.

Следует отметить, что в 2020 году в целях укрепления межнационального согласия и решения социальных вопросов в области стартовал пилотный проект "Мир и согласие", в рамках которого только в одном Кордайском районе проведено 618 мероприятий с охватом более 15 тысяч человек.

Специально созданными мобильными группами проведена работа по пяти направлениям. Оказана консультативно-правовая помощь 519 гражданам, решены вопросы 386 жителей, 23 гражданам было выделено более 12 миллионов тенге для реализации бизнес-проектов. В рамках организованных ярмарок вакансий представлены 164 рабочих места. В итоге 44 человека трудоустроены на постоянную работу, 10 привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Также состоялись курсы по обучению государственному языку, в котором приняли участие 924 человека, в том числе 917 представителей других этносов.

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