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Казус произошел на избирательном участке, когда туда пришел глава КНБ

Фото: 365info.kz 10 января 2021, 15:57

Ситуация, судя по реакции, позабавила Карима Масимова.

Глава КНБ Карим Масимов проголосовал утром 10 января на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает zakon.kz.

Он голосовал на участке №111 в Нур-Султане, который находится в здании Национальной библиотеки.

Его не сразу узнали из-за маски. В соцсетях распространяют видео, как сотрудница избирательной комиссии смутилась после того, как не узнала Масимова и спросила его имя. Ситуация, судя по реакции, позабавила главу КНБ.

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