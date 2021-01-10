Казахстанку нашли мертвой в Анталье

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По предварительной версии, молодая девушка покончила жизнь самоубийством.
Казахстанку Арайлым Орынбаеву нашли мертвой в Анталье. Она пропала семь месяцев назад, передает zakon.kz.
Как сообщает haberler.com, ее нашли повешенной на дереве в лесу. По предварительной версии, молодая девушка покончила жизнь самоубийством.
Ее тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи.
Арайлым Орынбаева пропала семь месяцев назад после ссоры с родными. Она вышла из дома и не вернулась.
Редакция zakon.kz обратилась в МИД РК за комментарием.
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