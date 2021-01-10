Как кыргызстанцы выбирают себе нового президента в Алматы

В отличие от Казахстана в Кыргызстане используют электронные урны.

10 января выборы проходят не только в Казахстане, но и в соседнем Кыргызстане. Причем граждане выбирают не только президента, но и форму правления. Среди претендентов на высокий пост юристы, политики, бизнесмены – всего 17 человек. Корреспондент zakon.kz понаблюдал за выборами в консульстве Кыргызстана в Алматы и узнал, чего граждане ждут от нового президента.

После октябрьских событий, в результате которых прежний президент Сооронбай Жээнбеков сложил с себя полномочия, в Кыргызстане были объявлены досрочные президентские выборы. Принять участие в них изъявили желание 63 кандидата. Но в итоге большая часть кандидатов не смогла продолжить борьбу.

Всего ЦИК зарегистрировал 18 кандидатов. Перед Новым годом один из них отказался от участия и сейчас за пост президента продолжают борьбу 17 человек.

В их числе есть Садыр Жапаров, пришедший к власти во время октябрьских событий. Ранее он был советником экс-президента Курманбека Бакиева и возглавлял Агентство по предупреждению коррупции. Еще несколько месяцев назад он сидел в тюрьме.

Есть и Клара Сооронкулова – единственная женщина-кандидат. Она лидер партии "Реформа", ранее была судьей Конституционной палаты.

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахан Мадумаров не первый раз участвует в президентской гонке. В 2017 году он проиграл выборы, заняв третье место.

Подробно останавливаться на кандидатах мы не будем. Добавим лишь, что о двух из них казахстанцы наверняка слышали.

Мы говорим о лидере партии "Эл учун" ("За народ") Арстанбеке Абдылдаеве, который запомнился фразой "Зима не будет". А также о бизнесмене Бабыржане Тольбаеве. Летом в пик эпидемии коронавируса он подбодрил людей роликом "Приказываю жить!".

Выбрав главу государства, кыргызстанцам придется сделать еще одни выбор. Речь идет о форме правления. Тут история не простая. Сейчас в Кыргызстане смешанная форма правления, власть разделена между президентом и парламентом.

Придя к власти, Садыр Жапаров предложил президентскую форму правления. По его мнению, тогда за все "косяки" будет ответственен один человек и с него будет что спросить. Но возникло много споров. Часть населения посчитала предложение попыткой узурпации власти. В итоге было решено "спросить у народа": за президентскую форму он или за парламентскую. Впрочем в бюллетене есть и строчка "против всех".

Кыргызстанцы, живущие в Казахстане, могут проголосовать в двух избирательных участках: в посольстве КР в Нур-Султане и консульстве КР в Алматы.

Консульство – это небольшое здание недалеко от центра города. Рано утром, как только открылся избирательный участок, здесь была толпа людей. Член избирательной комиссии Заирбек Стамалиев говорит, что в основном это были кыргызстанцы, работающие на базаре. Они хотели проголосовать до начала рабочего дня. Были здесь и военные: курсанты, которые были направлены в Казахстан на учебу.

Голосование проходит в небольшом помещении, где стоит флаг Кыргызстана, две кабинки и две урны. Члены избирательной комиссии сначала проверяют биометрические данные гражданина – отпечатки пальцев и идентификация по лицу. Затем гражданину вручают два бюллетеня: голубую и белую. После того, как он сделает выбор, бумаги запускаются в урну. Если избиратель неправильно вложит бюллетени, урна его "выплюнет", потому что в отличие от Казахстана, в Кыргызстане она электронная.

У них большой опыт, часто проходят выборы. Это исключает возможность вбросов и фальсификаций, - заявил наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Саркытбек Молдабеков.

В 20:00 урны перестанут работать. Они выдадут листочки с общим числом проголосовавших и количеством голосов за того или иного кандидата. Данные будут отправлены в ЦИК Кыргызстана, следом начнется ручной подсчет голосов. Последнее делается для того "чтобы исключить ошибки", сказал председатель избирательного участка Кайрат Жакыпов.

Независимый наблюдатель Уларбек Сабиров, который следит за выборами, сообщил, что на участке нарушений пока не было.

Нарушений пока не заметили, по состоянию на 11 часов проголосовали почти 300 человек из 2800. Люди приходят голосовать семьями, с родственниками. Думаю, что до вечера будет тоже много народа, многие придут после работы. Участок закрывается в 8 вечера, я буду до конца, также буду присутствовать при подсчете голосов. В 8 часов урна автоматически покажет голоса, их отправят в ЦИК, после будет вестись подсчет вручную, чтобы убедиться, что машина все подсчитала верно, - сказал он.

Спрашивать, кто за кого проголосовал, нельзя. Поэтому мы поинтересовались у избирателей, какие изменения после выборов ждут их страну.

Гражданин КР Талант не удивился, когда стало известно, что ЦИК зарегистрировал 17 претендентов на главный пост в Кыргызстане. Он смеется, что "это прогресс", поскольку на предыдущих выборах их было "вдвое больше". Мужчина пришел на выборы, несмотря на то, что считает, что его кандидат не станет победителем.

Тот кандидат, за которого я проголосовал, сейчас политически слабый, но он по крайней мере имеет правильные мысли. Если в будущем он приобретет какой-то политический вес, то изменения однозначно будут. Он не победит, потому что политический вес у него слабый. Мы же примерно знаем какой расклад на политическом поле, это очевидные вещи, - поделился он.

Его соотечественница Камила тоже не первый раз голосует. Раньше она голосовала в Кыргызстане, в этот раз выборы совпали с ее визитом в Алматы. Женщина пришла на выборы, потому что болеет за свой народ и хочет счастливое будущее для своей страны.

Другой кыргызстанец Камаладдин, который живет в Казахстане уже 14 лет, не верит в светлое будущее родины. На выборы пришел, чтобы исполнить гражданский долг.

Ничего особо не изменится, может даже хуже будет. Я пришел, чтобы мой голос учитывался. Для себя внутри я сделал шаг, я свое мнение честно высказал. Чтобы в будущем, когда я буду общаться со своими соотечественниками, я мог прозрачно сказать, что я свой выбор сделал и он был такой, - отметил он.

Как бы то ни было, предварительные результаты выборов и референдума станут известны уже сегодня ночью. Завтра, 11 января, возможно будет известно имя нового президента Кыргызстана. В случае, если никто из 17 кандидатов не наберет больше половины голосов от общего числа проголосовавших, будет объявлен второй тур.

Айтурган Азимжанова

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