Ряд нарушений на выборах в Алматы прокомментировали в горизбиркоме

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Руководитель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова ответила на сообщения о нарушениях, зафиксированных на избирательных участках мегаполиса, передает zakon.kz.

На данный момент в Алматы проголосовало около 280 тыс человек из более чем миллиона зарегистрированных в списках избирателей.

Интересно, что в Алматы 74 избирательных участка уже завершили свою работу. Это участки, расположенные в военных частях и других режимных объектах. На 348 избирательном участке был зафиксирован факт, что голосование закончилось до того момента, как на него прибыли наблюдатели.

Военные части очень рано завершили голосование, раньше они начали согласно ранее поданным заявкам. Наблюдатели пришли позже, военнослужащие уже проголосовали. Это 348 избирательный участок. Тоже самое на 481 участке, он тоже "военный". Это законные действия, что такие участки закрываются раньше, и комиссия уезжает раньше, - сказала Жанная Асанова.

Еще одним из нарушений является выдача избирателям подписанных членами избирательных комиссий заранее бюллетеней.

По закону порядок такой. Избиратель расписывается в протоколе, участковая комиссия расписывается рядом с подписью избирателя, затем комиссия расписывается в бюллетене и он выдается избирателю для голосования. То, что заранее расписывались в бюллетене - это сделано, чтобы сэкономить время. Участковая комиссия заранее поставила подписи, нет нарушения, потому что цикл не завершен - отметок других на бюллетене нет, он в урну не попал. Если с подписью останутся неиспользованные бюллетени, они уйдут как погашенные, - пояснила Жанна Асанова.

Известно, что на 303, 282 и 348 избирательных участках зафиксирован недопуск наблюдателей. Жанна Асанова пояснила, что все эти все участки находятся на территории объектов со спец режимом, это академия МВД. госпиталь МВД и военная часть соответственно.

Жалобы на то, что на участке №582 ограничивают передвижение, по словам Асановой, не нашли подтверждение, туда прибыли большие группы наблюдателей и доверенных лиц политических партий, участвующих в выборах.

На участке №391 отобрали у наблюдателя телефон. По словам Асановой, этот участок расположен в училище КНБ, с утра этот вопрос был изучен.

Это - режимный объект, на проходной все должны сдавать сотовые телефоны. наблюдатели не входят в список лиц, которым есть беспрепятственный доступ в эти учреждения, - сказала глава ТИК Алматы.

На 252-м участке у избирателя не приняли цифровое удостоверение личности и попросили оригинал. По словам Асановой, это законно, так как для голосования нужно предъявить материальный объект установленного образца, то есть, обычные документы нужны.

Еще 2 обращения - это претензии к избирательной комиссии в том, что не дает информацию о явке и заявлениях о голосовании на дому наблюдателям.

Форм документов о таком взаимодействии нет, комиссия не обязана в течение дня выдавать наблюдателям информацию. а у наблюдателя нет полномочий альтернативного подсчета голосов, - заключила Асанова.

Альберт Ахметов

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