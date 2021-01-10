Лукашенко рассказал о непереносимости алкоголя

При этом он отметил, в каких случаях может сделать исключение и выпить.

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не переносит алкоголь, но может немного выпить в компании, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" на вопрос, что он предпочитает, самогон или водку, Лукашенко ответил: "Ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма".

У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я - практически человек непьющий, - пояснил он.

При этом он отметил, в каких случаях может сделать исключение и выпить.

Но пью. В двух случаях. Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить. И второй случай - если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться, - добавил президент Беларуси.

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