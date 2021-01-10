Американка сдала полиции мать, дядю и тетю, штурмовавших Капитолий

Участие своих близких в акции сторонников Трампа она сочла лицемерием.

18-летняя американка Хелена Дьюк сдала полиции родню, штурмовавшую Капитолий, сообщает zakon.kz со ссылкой на ntv.ru.

Девушка опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать - Терезу Дьюк. Хелена рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку Black Lives Matter, поэтому участие своих близких в акции сторонников Трампа она сочла лицемерием.

Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими?.. Это ты? - написала она в Twitter.

По словам Хелены, ее мать уехала на несколько дней, якобы, чтобы отвезти свою сестру в больницу. При этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери "промыли мозги" в движении сторонников Трампа Make America Great Again.

Она отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позже Хелена закрыла свою страницу в Twitter.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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