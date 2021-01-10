Как начнется третья четверть в казахстанских школах

10 и 11 января продезинфицируют школы, где проходило голосование.

В Казахстане 10 и 11 января продезинфицируют школы, где проходило голосование. Об этом сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ Казахстана Ержан Байтанаев, передает zakon.kz.

В связи с проведением выборов в Мажилис Парламента и Маслихаты Республики Казахстан, объекты образования задействованы в качестве избирательных участков.

В период выборов избирательные участки в республике развернуты на базе 5 522 школ из 7 090; на базе 143 детских дошкольных организаций из 6 651; в 215 средних учебных заведений из 644; в 53 высших учебных заведений из 125, на базе 22 школ-интернатов, спортшкол, общежитий ВУЗов из 114, также 12 ИУ развернуты на других объектах образования (дворец школьников, дом творчества, музыкальные школы), - сказал Байтанаев.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года №69 "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан", после завершения выборов на объектах образования, задействованных в качестве ИУ, 10 и 11 января 2021 года будут организованы и проведены дезинфекционные мероприятия помещений, где проводилось голосование.

В этой связи, после проведения 10 января дезинфекционных мероприятий, учебный процесс в установленном оффлайн-режиме для 3 четверти 2020-2021 учебного года в 6 регионах страны – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях и в городе Шымкент, начнется с 11 января.

В 11 регионах республики – в Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях, в городах Нур-Султан и Алматы, обучение начнется с 12 января 2021 года.

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