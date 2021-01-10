О состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих рассказали врачи

Состояние актрисы остается стабильным.

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, передает zakon.kz.

Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА сообщила РИА Новости, что состояние Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей, включая занятия лечебной физкультурой.

Как заявили ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, артистка была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, а 4 января наметилась небольшая положительная динамика.

Состояние (Фрейндлих – ред.) – стабильное, без изменений… Она усиленно занимается ЛФК и очень старается, - сказала собеседница агентства.

Представитель стационара добавила также, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и сейчас готовится к выписке.

Отмечается, что по состоянию на 8 января результаты компьютерной томографии (КТ) показали уменьшение степени поражения легких, отметила представитель научно-клинического центра.

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