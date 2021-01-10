Нарушений в процессе голосования не наблюдается.

Руководитель штаба наблюдателей от территориального объединения профсоюзов Алматы Серикжан Байгуттинов прокомментировал текущую ситуацию на избирательных участках, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По состоянию на данный момент ситуация стабильная. Избиратели активно принимают участие в процессе голосования. Нарушений в процессе голосования не наблюдается. Санитарные нормы соблюдаются. При входе можно пройти дезинфекцию, медики находятся на участках, встречая избирателей, и проверяют их температуру. Разметки и разделения есть, - отметил он.

Член штаба Гулнар Тауанова является координатором по Турскибскому району.

Я работаю в 58 участках, где находятся 116 наблюдателей, поделенных в две смены. Мы постоянно держим контакт с наблюдателями, каждый час они отчитываются о ситуации. На участке работаем с 6 часов утра, - сказала она.

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