Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

48 внуков и 113 правнуков. Бабушки-долгожительницы проголосовали в Мангистау

Фото: Акимат Мангистауского ... 10 января 2021, 18:41

Из-за возраста они проголосовали дома.

Долгожители Мангистауской области исполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах, передает zakon.kz.

Жительница села Шетпе, ветеран труда 104-летняя Канзия Сакауова проголосовала дома. Члены избирательной комиссии пришли к бабушке и доставили запечатанную урну. У нее 17 внуков, 34 правнуков, 12 праправнуков.

Свой выбор сделала и 100-летняя жительница села Жынгылды Акилгек Кулбаракова. Долгожительница родила и воспитала девятерых детей. Сегодня она бабушка 48 внуков, 113 правнуков, шестерых праправнуков.

Как признались бабушки они активно участвуют на всех выборах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В ВОЗ рассказали о судьбе COVID-19
Каскадерский «Оскар» за трюки в фильме «Томирис» доставили в Казахстан