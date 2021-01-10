Аким Атырауской области отдал свой голос

В регионе действуют 265 избирательных участков.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов пришел на избирательный участок и отдал свой голос на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций области.

Глава региона проголосовал на избирательном участке №8, расположенном в Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в Атырау.

На избирательном участке, который начал свою работу в 7 часов утра, зарегистрировано 1145 избирателей.

В регионе действуют 265 избирательных участков. На каждом из них созданы все условия для голосования граждан в соответствии с санитарными требованиями.

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