Как проходят выборы в Алматинской области

Сделал свой выбор аким Алматинской области Амандык Баталов и его супруга.

10 января в Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты. Одними из тех, кто имеет наибольшее количество избирательных участков – Алматинская область. Всего в регионе 1053 участка, которые готовы к массовому потоку людей желающих отдать голос, передает zakon.kz.

Сделал свой выбор аким Алматинской области Амандык Баталов и его супруга. В одном из избирательных участков города Талдыкорган они отдали голоса.

Одним из первых, прибыл на место и серебряный призер Олимпийских игр 2008года Нурбакыт Тенизбаев.

Я сделал свой выбор, так как считаю это своим долгом перед страной. Как патриот своего государства, призываю всех казахстанцев проголосовать за одну партию, - сказал Нурбакыт Тенизбаев.

Вместе с Нурбакытом Тенизбаевым проголосовал чемпионом мира в объединенном чемпионате по киокушинкай каратэ Мерей Суюнов.

Отдаю голос за достойного кандидата, верю в победу данной партии. Остаться в стороне и не проголосовать в партийных выборах - это предательство по отношению к своей родине. Не будьте равнодушны, отдайте свой голос за достойного кандидата, - сказал молодой спортсмен.

Среди тех, кто не остался в стороне и проявил свою гражданскую позицию молодой и амбициозный предприниматель, участники проекта "100 новых лиц Казахстана" Елдос Баялышбаев.

Свой выбор я сделал давно! Призываю казахстанцев быть патриотами и участвовать в сегодняшних выборах. Ведь именно от ваших голосов зависит будущее наших детей, родных, близких и страны в целом, - отметил Елдос Баялышбаев.

Особую активность на выборах сейчас проявляют представители СМИ. Блогеры, журналисты и инфлюенсеры страны регулярно проявляют свое мнение по поводу подготовки к выборам, а также активно делают селфи и снимают видео с участков.

По словам Талдыкорганского блогера, Жанны Арынбековой, пойти на выборы должен каждый.

Мы, представители СМИ, хотим участвовать в жизни страны и именно поэтому я проявил желание внести свой вклад в выборы партии в Казхстане. Считаю это своим долгом перед страной. Мое государство меня всегда поддерживает, создает комфортные условия для моего образования, роста как личности. Регулярно поощряет меня и дает огромную мотивацию. Так почему бы и мне благоприятно не повлиять на будущее Казахстана. Участвовать в выборах гражданский долг каждого гражданина Республики, - говорит Жанна Арынбекова.

В Казахстане на выборы в Мажилис 10 января 2021 года допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!