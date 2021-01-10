63,1% избирателей проголосовали на выборах депутатов

Самая высокая явка в Северо-Казахстанской области.

Явка избирателей на выборах депутатов в Мажилис и маслихат составила 63,1%. Об этом сообщил на брифинге Центризбиркома член ЦИК РК Сабила Мустафина, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 20.00 часов по времени города Нур-Султана 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1% от общего количества избирателей, включенных в списки, - сказала Мустафина.

По количеству проголосовавших по регионам проценты распределились следующим образом:

по Акмолинской области – 72,8%по Актюбинской области – 57,7%по Алматинской области – 73,5%по Атырауской области – 55,5%по Восточно-Казахстанской области – 72,4%по Жамбылской области – 72,2%по Западно-Казахстанской области – 61,5%по Карагандинской области – 70,7%по Костанайской области – 71,8%по Кызылординской области – 72,7%по Мангистауской области – 54%по Павлодарской области – 71,3%по Северо-Казахстанской области – 75,5%по Туркестанский области – 65,8%по г. Нур-Султан – 45,1%по г. Алматы – 30,3%по г. Шымкент – 56,5%

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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