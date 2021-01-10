Алматинцы: Пандемия не сбила настрой желающих поучаствовать в политической жизни страны

Алматинцы делятся в соцсетях, как они проголосовали.

Судя по постам и фотографиям, выложенным сегодня алматинцами в соцсетях, они приняли самое активное участие в выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней, сообщает zakon.kz.

Адиль Каукенов, политолог

"Сходил выполнить свой гражданский долг, проголосовал на выборах в Парламент. На моем избирательном участке довольно оживленно, соседи прямо с утра, прям семьями шумно спускались по подъезду. Но у нас вообще дом активный. И пандемия не сбила настрой желающих проголосовать и поучаствовать в политической жизни страны.

Кстати о противоэпидимиологических мерах. Сам я сознательно и уже привычно экипировался: маска, очки, перчатки. Но и избирательные участки основательно подготовились: замерили температуру на входе, сантоннель, попрыскали санитайзером на руки дополнительно. Я правда в ажиотаже нарушил дистанцию в два метра, когда хотел уточнить где брать бюллетень и меня сразу вежливо, но убедительно призвали к порядку.

Поинтересовался въедливо: а если бы была температура не дали бы проголосовать? На что мне показали отдельную кабинку.

Наблюдателей на участке было человек восемь, все очень серьезные. Хотел пожать им руки, но вспомнил про социальную дистанцию. Просто отсалютовал приложив руку к голове.

В общем, на все про все ушло минут 10-15. В избирательных списках наши сразу мою фамилию, выдали бюллетень без проволочек, но все же рекомендую перед выходом проверить свою закрепленность к избирательному участку. У нас в Коктеме возле моего дома находятся несколько участков, если ранее не голосовали, можно потом лишний раз пройтись.

А так, голосование проходит относительно спокойно, каких-либо нарушений и провокаций замечено не было.

Еркинбек Шокаев, главный имам Центральной мечети г. Алматы

Используя свои гражданские права, мы сделали свой выбор с семьей, желая развития и процветания страны. Да благословит вас Аллах!

Анварбек Пангиреев

Я сейчас и вообще вне политики. Но я сегодня сходил на избирательный участок и отдал свой голос за племянника моей супруги Расима Хамитова. Его абика Назиля апай была самой "светлой" женщиной из всех кого я знал.

Гульнара Рахметова, журналист

Когда мои дедушка с бабушкой возвращались с избирательного участка и говорили, что отдали свои голоса, я недоверчиво прислушивалась - голоса-то на месте, вроде, не сипят и не шепчут. Их это веселило. Под смех и шутки выставляли на стол всякие вкусности, которыми избиркомы поощряли электорат. Сейчас не то - ну исполнили свой гражданский долг, и ладно. Отдала свой голос за счастливое будущее казахстанцев. В том, что мы доживем до поры, когда жаворонки будут вить гнёзда на спинах наших овец, даже не сомневайтесь.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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