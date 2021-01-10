Незаконные митинги в день выборов прокомментировали в МВД

Также были зафиксированы два случая нахождения граждан в нетрезвом виде. Один из них явился в таком состоянии на избирательный участок.

Незаконные митинги и призывы к их участию были, однако после профбеседы все задержанные были отпущены, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангали Заппаров, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов о проведении незаконных акций и задержаний сообщаю, что действительно имело место попытка организации незаконных шествий, митингов, а также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами и прокуратурой неоднократно предупреждали о незаконности акции и необходимости их прекращения. Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государственных органов отдельные отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить их в органы полиции для разбирательств, - сообщил Заппаров.

По его словам, после проведения профилактических бесед все доставленные отпущены, к административной и уголовной ответственности никто не привлекался.

Также, согласно озвученной информации, в регионах были факты нарушений общественного порядка. Так, например, в Мангистауской области гражданин совершил мелкое хулиганство, разбив в состоянии алкогольного опьянения крышку урны.

Появление в нетрезвом виде на избирательном участке было также зарегистрировано в Нур-Султане, а в городе Алматы один из блогеров мешал работе комиссии. В целом обстановка к данному часу стабильная. Пользуясь случаем, хочу сказать, что работа по обеспечению безопасности и правопорядка нами будет продолжена, - заверил замглавы МВД.

В целом, он отметил, что большинство избирательных участков завершили свою работу. Комиссиями начата работа по подсчету голосов. Сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме — помимо охраны общественного порядка, они задействованы в обеспечении сохранности бюллетеней и протоколов при их доставлении в районные и областные комиссии.

В целом за период выборов существенных правонарушений не зарегистрировано за исключением незначительных инцидентов. К примеру, по актам председателей комиссий, в разные города за нарушения санитарных ограничений, воспрепятствование работе комиссий, правил нахождения на избирательных участках принудительно удалены 10 наблюдателей, - заключил Заппаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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