Алматинец агитировал в Facebook. Его ищет прокуратура

Всего зарегистрировано два нарушения требований Конституционного закона.

Старший помощник Генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин рассказал о выявленных нарушениях на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент zakon.kz.

Подтвердились два факта нарушения требований Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан. Это проведение предвыборной агитации и опубликование в Сети результатов голосования, - сообщил Саргазин на брифинге в СЦК.

Он уточнил, что первое нарушение было совершено жителем города Алматы. Он нарушил пункт 1 статьи 32 Конституционного закона "О выборах", разместив в день голосования на своей странице в Facebook пост с агитацией за одну из партий. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения для привлечения к ответственности по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях.

Во втором случае житель столицы на своем канале в Telegram опубликовал результаты голосования по одному из избирательных участков. Данный факт проверяется, будет дана правовая оценка.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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