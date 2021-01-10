Считаются ли подкупом памятные подарки избирателям

В надзорном органе объяснили, законна ли публикация фотографий в соцсетях с информацией о своем выборе.

Вручение памятных подарков не является подкупом избирателей, поскольку они вручаются после голосования, сообщил на брифинге старший помощник генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент zakon.kz.

По поводу законности вручения памятных подарков избирателям. Это не противоречит законодательству. Подобные ситуации не регламентированы законом. Такие действия направлены на стимулирование электората, выражению гражданской позиции, не влияет на волеизъявление избирателей при голосовании. Кроме того это не будет являться подкупом избирателя, поскольку они вручаются после голосования и не от имени какой-либо партии, - сообщил Саргазин.

Относительно указания избирателями в соцсетях выбора своего голосования он отметил, что, согласно конституционному закону, предвыборная агитация это деятельность, имеющая цель побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата.

Если же гражданин указывает партию, за которую сам проголосовал, но при этом не призывает за нее голосовать, то его действия не подпадают под понятие предвыборной агитации, - ответил старший помощник генпрокурора.

Также на брифинге прокомментировали вопрос СМИ относительно законности недопуска наблюдателей на избирательные участки в связи с нехваткой мест.

Так, по его словам, регулирование количества участников избирательного процесса, одновременно, не допуская скопления и контроля соблюдения между ними дистанции, возможна на избирательной комиссии, так как это прописано в алгоритме по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования.

Такие меры принимались исключительно в целях обеспечения безопасности участников, в том числе самих наблюдателей. Кроме того условия в некоторых избирательных участков физически не позволяют большого количества скопления людей. Что касается установки стеклянных перегородок перед наблюдателями, то мы не считаем это нарушением. Они прозрачны и никак не ограничивает обзор наблюдателям, - сказал Саргазин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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