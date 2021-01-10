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За кого голосовал Атамбаев на выборах в Кыргызстане

Фото: liter.kz 10 января 2021, 21:59

Экс-президент Кыргызстана ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.

Стало известно, за кого голосовал бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на выборах президента страны и форме правления, передает zakon.kz.

Информацию об этом в Facebook опубликовал адвокат экс-президента Замир Жоошев.

Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм, - написал он.

Отмечается, что в ходе предвыборной компании экс-президент ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.

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