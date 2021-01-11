Озвучены данные второго exit poll

Он был проведен "Институтом демократии".

Опубликованы данные второго exit poll на выборах депутатов Мажилиса в Казахстане, передает zakon.kz.

Он был проведен "Институтом демократии". Данные озвучила директор по проектам "Института демократии" Татьяна Башарина

По результатам опроса:

Партия Nur Otan - 72, 01%.

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,27%.

Народная партия Казахстана - 9,54%.

Народно-демократическая партия "Ауыл" - 4,93%.

Политическая партия "Адал" - 3,25%.

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