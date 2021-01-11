Озвучены данные второго exit poll

Приложение zakon.kz
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Он был проведен "Институтом демократии".
Опубликованы данные второго exit poll на выборах депутатов Мажилиса в Казахстане, передает zakon.kz.
Он был проведен "Институтом демократии". Данные озвучила директор по проектам "Института демократии" Татьяна Башарина
По результатам опроса:
Партия Nur Otan - 72, 01%.
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,27%.
Народная партия Казахстана - 9,54%.
Народно-демократическая партия "Ауыл" - 4,93%.
Политическая партия "Адал" - 3,25%.
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