Назарбаев поздравил однопартийцев с победой на выборах

Мы прошли с вами большой путь за 30 лет. Сделано многое - Елбасы.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с убедительной победой Nur Otan на парламентских выборах, передает zakon.kz.

Поздравляю всех с убедительной победой партии Nur Otan на этих выборах. Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны с нашей партией, - сказал Елбасы.

Символично, что выборы в этом году прошли в год 30-летия Независимости страны, продолжил он.

Мы прошли с вами большой путь за 30 лет. Сделано многое. Самое главное - мы заложили фундамент для достижения новых масштабных целей, - отметил он.

Назарбаев подчеркнул, что выборы прошли в сложных условиях пандемии, экономического кризиса во всем мире, который не мог обойти и Казахстан.

Это новая глобальная действительность для нас. Всемирный банк прогнозирует значительное падение мировой экономики, рост безработицы. Это настоящий кризис. В такой ситуации только консолидированный народ, консолидированное общество, объединенное вокруг единой политической силы, может победить. Мы не раз побеждали такие трудности, мы победим и в этот раз тоже. Наше единство это есть величайшая сила которая дает нам право говорить, что мы победим. Страна будет двигаться вперед. Вполне закономерно, что лозунгом нашей партии был девиз "Преодолев испытания, победим вместе", - сказал он.

Победа партии, продолжил Елбасы, итог большой и слаженной работы каждого партийца.

Каждого благодарю за проделанную работу, искренне желаю всего самого доброго. Проведена технологичная результативная компания. Мы обновились, в наших рядах появились новые лидеры, имеющие реальный авторитет у населения. Были подготовлены народные программы по развитию каждого района, города и области. Nur Otan - партия реальных дел и ясных целей. Мы говорили с людьми на одном языке. Мы практически дошли до каждого избирателя, - отметил Назарбаев.

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