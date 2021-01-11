Дуров призвал пользователей перейти с iOS на Android

Это важно для сохранения доступа к информации, считает основатель Telegram.

Владелец Telegram Павел Дуров в своем блоге заявил, что корпорация Apple препятствует свободному обмену информацией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа приложении Parler, которое заблокировали Apple и Google.

По словам Дурова, эти компании "представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter".

Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android - это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации", - ответил основатель мессенджера на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.

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