В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 55город Алматы - 120город Шымкент - 20Акмолинская область - 59Актюбинская область - 10Алматинская область - 63Атырауская область - 73Восточно-Казахстанская область - 38Жамбылская область - 16Западно-Казахстанская область - 46Карагандинская область - 40Костанайская область - 63Кызылординская область - 8Мангистауская область - 10Павлодарская область - 65Северо-Казахстанская область - 52Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлены 163 019 заболевших.

В Казахстане 411 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 52,в городе Алматы - 19,в Акмолинской области - 53,в Алматинской области - 5,в Атырауской области - 53,в ВКО - 42,в ЗКО - 28,в Карагандинской области - 21,в Костанайской области - 15,в Кызылординской области - 4,в Павлодарской области - 62,в СКО - 47,в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 149 082 человека от COVID-19.

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