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Опубликована новая статистика по пневмонии и смертям от нее

Фото: Shutterstoc 11 января 2021, 09:03

Зарегистрировано 27 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 опубликовал Минздрав, передает zakon.kz.

На 11 января зарегистрировано 27 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 46 350, случаев с летальным исходом - 525, всего выздоровели – 33 904 человека.

От коронавируса скончался 1 человек.

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