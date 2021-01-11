Опубликована новая статистика по пневмонии и смертям от нее

Приложение zakon.kz
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Зарегистрировано 27 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 опубликовал Минздрав, передает zakon.kz.
На 11 января зарегистрировано 27 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 46 350, случаев с летальным исходом - 525, всего выздоровели – 33 904 человека.
От коронавируса скончался 1 человек.
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