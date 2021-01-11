"Умная" логистика и интеграционные проекты: зачем Казахстану товаропроводящая система?

Создание НТС важно Казахстану как с точки зрения международных отношений и развития транзитного потенциала, так и с позиции внутренней продовольственной безопасности.

В начале декабря в Москве прошел Первый Евразийский конгресс, проводимый Евразийским банком развития (ЕАБР). В ходе встречи участники обсудили перспективы экономической интеграции стран Евразийского экономического союза, в том числе – "сквозные" интеграционные проекты, такие, например, как создание единой товаропроводящей системы (ЕТС), состоящей из комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ) и системы управления цепочками поставок.

Для России, с учетом скачка цен на продовольствие, вопрос создания такой сети сегодня стоит ребром. Как отметили российские аналитики, Казахстан в этом плане сегодня на шаг впереди РФ: в стране уже создается Национальная товаропроводящая система (НТС).

Создание НТС важно Казахстану как с точки зрения международных отношений и развития транзитного потенциала, так и с позиции внутренней продовольственной безопасности. Отметим: в текущем "коронакризисном" году общий уровень инфляции по итогам 11 месяцев составил к прошлому году 6,7%. В то же время годовое удорожание продуктов питания достигло почти 11%. Казахстанцы тратят на еду уже более 53% доходов (данные за II квартал), против 47% в аналогичном периоде 2019 года и 41% — в 2015-м. Поэтому вопрос контроля над ростом цен на продовольствие — вопрос первостепенной важности.

Проблем в Казахстане в сфере продовольствия хватает. Правительство страны, пытаясь взять под контроль растущие цены, ставит задачи по увеличению производства сельхозпродукции. В то же время сам по себе рост производства может принципиально ничего не изменить. Основная проблема сегодня не в нехватке отечественной продукции, как таковой, а в ее недопоставках потребителю.

В стране просто нет необходимых мощностей хотя бы для хранения уже выращиваемых овощей и фруктов — существующие овощехранилища охватывают лишь порядка 25% всей производимой продукции. При этом четверть существующих овощехранилищ — старше 30 лет, и не отвечают никаким современным требованиям. В итоге потери выращиваемой плодовоовощной продукции составляют до 40%, а по некоторым позициям — до половины. Пока ситуация именно такова, простое наращивание производства приведет не к росту казахстанского содержания в пищевой сфере, а исключительно к росту потерь. Для начала необходимо создать мощности для длительного хранения хотя бы имеющейся продукции (мульти-температурные современные центры хранения и распределения), а также логистическую систему, включая непрерывные холодовые цепи, для поставок этой продукции в розничные точки продаж по всей стране (от оптовых точек продаж до магазинов "у дома").

Поэтому сегодня в РК создают товаропроводящую систему по принципу ГЧП — государственно-частного партнерства. Для Казахстана это оптимальный вариант: учитывая протяженность территории, исключительно для бизнеса подобный проект был бы неподъемным по средствам и нерентабельным в плане окупаемости, да и в целом инфраструктурные вопросы во всем мире решают в том числе за счет государственных инвестиций. В то же время участие бизнеса в проекте гарантирует привнесение современных цифровых, производственных и маркетинговых технологий, и эффективные управленческие решения.

Из мирового опыта здесь можно привести в пример Испанию: в этой стране вся агропродукция включена в единую торгово-логистическую систему под эгидой государства. Управляет этой системой компания Mercasa, полностью принадлежащая государству: 49% акций принадлежат Министерству сельского хозяйства и 51% — Министерству финансов Испании. Сегодня госструктура управляет сетью из 23 оптовых и розничных продовольственных центров, а также руководит системой поставок и логистических услуг, охватывая всю географию Испании и удерживая под контролем также масштабные экспортные поставки. Оборот в сети Mercasa достигает €10 миллиардов, через нее проходят продажи 55% фруктов и овощей, 45% рыбы и моллюсков и 25% свежего мяса в Испании. Разумно организованная цепочка хранения, распределения и продаж доставляет продукцию фермеров потребителям практически без потерь: при казахстанских потерях в 40% и выше в Испании этот показатель составляет всего 1-2%.

Вполне разумно устроены подобные системы также в Китае или соседнем Узбекистане, который, к слову, за счет в принципе значительно более высокого, чем у нас, уровня агрокомпетенций, нередко буквально заваливает рынок Казахстана своей продукцией, вытесняя местных сельхозпроизводителей.

Из чего состоит НТС?

Физическая составляющая товаропроводящей системы — сеть из 24 ОРЦ трех типов: хранения, распределения и торговли.

ОРЦ хранения — это овощехранилища для долгосрочного хранения продукции и сокращения потерь фермеров. Такие ОРЦ будут расположены рядом с основными точками производства (Павлодарская, Туркестанская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская области, ВКО, СКО).

ОРЦ распределения — следующий этап. Это мощности для эффективного и прозрачного распределения товаров по цивилизованным точкам сбыта, которые позволят розничным продавцам системно и организованно закупаться в одном месте практически всей необходимой агропродукцией. Такие ОРЦ будут располагаться рядом с крупными городами (Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Усть-Каменогорск).

ОРЦ торговли — крупные торговые площадки, основная цель которых — организация встречи производителей и конечных потребителей без лишних посредников. Такие ОРЦ будут размещены вблизи крупных городов (Нур-Султан, Шымкент и Актобе).

Помимо физической, не менее важную роль играет "умная" цифровая составляющая. НТС объединит 24 ОРЦ и пути поставки фермерской продукции в единой цифровой сети. Электронная база сети, пропускающей через себя порядка 30% всей потребляемой сельскохозяйственной продукции, сделает прозрачным весь путь, от поля до стола потребителя, и обеспечит сельхозпроизводителей данными для анализа и прогнозирования.

Зачем это нужно сельхозтоваропроизводителям?

Помимо логистической связки "производитель — конечный потребитель", на базе ОРЦ фермерам будет оказываться масштабный спектр услуг. Сегодня мелким и средним производителям в секторе недоступны дорогостоящие услуги специалистов-агроконсультантов. Объединившись на базе ОРЦ, они смогут получить экономику масштаба и доступ к современным агротехнологиям, минеральным удобрениям, семенам, средствам защиты растений. Это поспособствует и внедрению стандартизации продукции посредством получения услуг по сортировке, калибровке, предпродажной подготовке и тарированию продукции.

Кроме того, в перспективе НТС станет основой формирования системы форвардных сделок с инструментами страхования — гарантирования займов сельхозтоваропроизводителей перед кредиторами, ведь "умная" система знает потенциал каждого фермера, который в ней "оцифрован". Сегодня подобный принцип работает в зерновой сфере, где цепочка "производитель — элеватор — покупатель" объединена в единую информационную систему, и существуют электронные зерновые расписки.

Все это в совокупности не только повысит прибыль сельхозпроизводителей, но и будет способствовать росту производительности и материально-технической оснащенности фермеров. То есть сама эффективность, производительность аграриев значительно повысится. В целом весь комплекс повысит уровень эффективности в стране, формируя отдельный экономический кластер, а рост качества и стандартизация – повысят экспортный потенциал страны.

Выгоды для ритейлеров и потребителей

Выгоды ритейлеров обеспечат в первую очередь ОРЦ распределения. В стране с огромными расстояниями, низкой плотностью населения и относительно некрупными городами (у нас даже миллионников всего три) ОРЦ распределения необходимы, так как предоставляют возможность собрать на одном объекте несколько крупных ретейлеров и их поставщиков, что позволяет снизить затраты на этапе как поставки до ритейлера, так и поставки от склада до конечных магазинов. Это вдвое сократит затраты на логистику – с текущих 8-10% до 5% от стоимости продукции.

Независимо от масштабов торговой площадки, будь то магазин у дома или крупная торговая сеть, наличие места, где можно закупить всю необходимую номенклатуру разом, от крупнооптовых до мелких партий — выгодный вариант для всех. Кроме того, небольшие магазины "у дома" — а сегодня это самый популярный формат торговых точек в мире — получат доступ к ассортименту, который им, как мелкооптовым ритейлерам, сейчас просто недоступен, что будет способствовать развитию "магазинов у дома" и в Казахстане. Для них наличие подобной инфраструктуры центральных распределительных складов — единственный залог дальнейшего эффективного развития.

Потребители же в итоге получат самое необходимое: качественный, широкий ассортимент продукции по разумным доступным ценам.

Интеграционные процессы и транзитный потенциал

С точки зрения внешней политики и интеграции в мировые процессы нужно понимать: Казахстан занимает стратегически важное географическое положение и претендует на роль полноценного евразийского логистического хаба. В этом направлении уже работают несколько международных проектов, в том числе "Новый шелковый путь" (евразийский сухопутный мост, включающий "сухие порты" и СЭЗ), автомагистраль "Западная Европа — Западный Китай" и так далее. Учитывая транзитный потенциал и протяженность Казахстана, необходимость участия в создании единой трансевразийской товаропроводящей системы с позиции развития сотрудничества с ЕАЭС и прочими торговыми партнерами очевидна.

Об этом говорят и российские партнеры РК, и специалисты ЕАБР: разработка единых стандартов и требований, "зеленых" таможенных коридоров, создание представительств на базе ЕТС и ОРЦ позволят осуществлять "бесшовную" торговлю между странами по наиболее выгодным маршрутам. Эффект масштаба позволит развивать новые виды транспорта – например, железнодорожный, который сегодня не используется ввиду разрозненности поставок. "Умная" логистика обеспечит рост взаимного сбалансированного товарооборота – как экспорта, так и импорта. Все это в совокупности окажет мультипликативный благоприятный эффект как на секторы АПК и ритейла, так и в целом на экономики стран-партнеров, включенных в ЕТС.

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