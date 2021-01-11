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Два региона Казахстана находятся в "красной" зоне

Фото: specreportage.kg 11 января 2021, 10:34

Накануне в этой зоне были Акмолинская и Павлодарская области.

В "красной" зоне по распространению коронавируса находятся две области Казахстана, передает zakon.kz.

На 11 января в "красной" зоне находятся Акмолинская и Атырауская области. Накануне в этой зоне были Акмолинская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

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