Премьер-министр проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от АНК

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Голосование проходит в здании Дворца мира и согласия.
Премьер-Министр и член Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Аскар Мамин принял участие в XXVIII сессии АНК и проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, передает zakon.kz.
Пресс-служба премьера сообщает, что голосование проходит в здании Дворца мира и согласия.
Советом АНК выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента:
- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК Сауытбек Абдрахманов;
- председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК Аветик Амирханян;
- аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов;
- директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау Наталья Дементьева;
- председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК Юрий Ли;
- вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК Вакиль Набиев;
- руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК Шамиль Осин;
- генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" Владимир Тохтасунов;
- председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК Абилфас Хамедов.
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