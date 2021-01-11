Премьер-министр проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от АНК

Голосование проходит в здании Дворца мира и согласия.

Премьер-Министр и член Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Аскар Мамин принял участие в XXVIII сессии АНК и проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьера сообщает, что голосование проходит в здании Дворца мира и согласия.

Советом АНК выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента:

- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК Сауытбек Абдрахманов;

- председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК Аветик Амирханян;

- аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов;

- директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау Наталья Дементьева;

- председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК Юрий Ли;

- вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК Вакиль Набиев;

- руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК Шамиль Осин;

- генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" Владимир Тохтасунов;

- председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК Абилфас Хамедов.

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