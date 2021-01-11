Назарбаев проголосовал за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК

Голосование проходит во Дворце мира и согласия.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев проголосовал за кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Голосование проходит во Дворце мира и согласия в рамках XXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

9 депутатов-кандидатов в депутаты Мажилиса, за которых мы отдали сегодня голоса – это представители разных этносов, разных национальностей, наших граждан, проживающих в Казахстане. Они обеспечивают законодательство, обеспечивающее права и свободы каждого человека, охраняют культуру, историю, то есть обеспечивают нормальную жизнь, нормальное развитие, нормальное отношение между всеми этносами и религиозными объединениями. Это очень важный момент. АНК стала единственным примером для всех постсоветских государств. Как вы знаете, недавно Россия переняла наш опыт, создает Ассамблею. Другие раньше это сделали. То есть мы должны сохранить Ассамблею, укрепить ее институты, - сказал Назарбаев после голосования.

11 декабря советом Ассамблеи народа Казахстана были выдвинуты девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента:

1. Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК - Сауытбек Абдрахманов;

2. Председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК - Аветик Амирханян;

3. Аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области - Ильяс Буларов;

4. Директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау - Наталья Дементьева;

5. председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК - Юрий Ли;

6. Вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК - Вакиль Набиев;

7. Руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК - Шамиль Осин;

8. Генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" - Владимир Тохтасунов;

9. Председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК - Абилфас Хамедов.

После завершения голосования и подсчета голосов городская избирательная комиссия составит и подпишет протокол о результатах.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов избирателей. Второе место заняла Демократическая партия "Ак жол" - 10,18% голосов. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" - 9,03% голосов.

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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