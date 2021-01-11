Членов избиркома изолируют в Восточном Казахстане

Управление здравоохранения ВКО должно обеспечить медицинское наблюдение членов избирательных комиссий, находящихся в изоляции, и организовать контрольное ПЦР-тестирование на дому.

И.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Илюбаев подписал постановление, обязывающее всех членов избирательных комиссий региона пройти ПЦР-тестирование, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, члены избирательных комиссий определены как люди, подлежащие ПЦР-тестированию на COVID-19, с профилактической целью, и изоляции на дому (домашнему карантину) сроком 72 часа.

Члены избирательных комиссий обязаны: 1) обеспечить самоизоляцию на дому (домашний карантин) сроком 72 часа с момента завершения подведения итогов голосования выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, при соблюдении условий и требований изоляции на дому (домашнего карантина). 2) пройти по истечению 72 часов контрольное тестирование на COVID-19 методом ПЦР. При положительном результате - подлежат отстранению от работы; при наличии признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19 - лечению; при отрицательном результате - продолжают исполнять свои должностные обязанности.

Управление здравоохранения ВКО должно обеспечить медицинское наблюдение членов избирательных комиссий, находящихся в изоляции, и организовать контрольное тестирование на дому.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

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