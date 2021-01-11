Свыше 1 тыс. квартир выделят работающей молодежи в Нур-Султане в 2021 году

Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

В Нур-Султане в 2021 году будет продолжена программа "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Будет выдано 1050 квартир. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает zakon.kz.

Государство создает все условия для поддержки нашего молодого поколения. Они являются драйвером и будущим. По поручению Елбасы в 2019 году в столице была запущена программа арендного жилья для работающей молодежи. Тогда свыше 1 тыс. молодых людей получили арендные квартиры. За это время они смогут встать на ноги, накопить определенный капитал и т.д. В январе мы планируем выдать еще 350 квартир. А к концу 2021 года еще 1050 квартир, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Кроме того, по поручению главы государства в 2020 году в столице был увеличен объем строительства льготного доступного жилья. В текущем году данные работы также будут продолжены. Для улучшения жилищных условий проводятся работы по сносу аварийного и ветхого жилья, замене лифтов и ремонту ЖК, расширены категории получателей жилищных сертификатов и участников жилищных программ.

Аким столицы Алтай Кульгинов инициировал увеличение размера жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге. В строительстве рекордных объемов льготного доступного жилья помогают домостроительные комбинаты. Инновационные технологии позволяют сократить сроки строительства, снизить себестоимость жилья и повысить качество домов.

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