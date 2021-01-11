Какие школы Алматы вернулись к привычному формату обучения

Переход обучающихся 9, 11 (12) классов на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой выпускных классов к итоговой аттестации и сдаче единого национального тестирования и экзаменов для поступления в вузы и колледжи.

Руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала о формате обучения в 3-й четверти 2020/21 учебного года в мегаполисе, передает zakon.kz.

В 2020/21 учебном году в Алматы работают 276 школ, где обучаются 287 тыс. учащихся. Из них в 207 государственных школах обучение проходят свыше 270 тыс. учащихся и в 69 частных учатся 17 тыс. детей и подростков.

Как всем вам хорошо известно, в связи с эпидемиологической ситуацией в целях сохранения здоровья и безопасности детей и учителей учебный год в 205 государственных школах города начался в дистанционном формате. В связи с малой наполняемостью школ № 194 и 197, расположенные в мкр. Колсай и Сулусай, а также в 35 частных школ обучение ведется в штатном режиме, - сказала Ляззат Жылкыбаева.

В соответствии с постановлениями главного санитарного врача Алматы разрешено открытие дежурных классов с 1 по 5-е классы, с наполняемостью не более 15 детей.

По данным Жылкыбаевой, на сегодня для 1-5-х классов открыты в 150-ти государственных школах 1 235 дежурных классов (охват 17 753 детей) и в 34 частных школах города работает 560 дежурных классов (охват 7 020 детей).

К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний (указывается в заявлении). Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей. Деятельность дежурных классов осуществляется при строгом соблюдении санитарных эпидемиологических требований. Все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности, - сообщила глава управления.

Что касается выхода учеников 9 и 11 классов на комбинированное обучение, то в 184-х школах на него перейдут 16 314 учеников 9-х классов и 8843 обучающихся в 11-х классах, а также воспитанники специальных коррекционных школ-интернатов, обучающиеся в 9(10) классах, это 179 учеников.

Переход обучающихся 9, 11 (12) классов на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой выпускных классов к итоговой аттестации и сдаче единого национального тестирования и экзаменов для поступления в вузы и колледжи. Организация обучения будет осуществляться следующим образом: 70% учебных предметов Типового учебного плана будут изучаться в штатном формате и 30% учебных предметов – в дистанционном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - заключила Жылкыбаева.

В Управлении напомнили, что при организации обучения в комбинированном формате школы должны соблюдать следующие меры:

1) количество учащихся в классе должно соответствовать нормам СанПиН;

2) составление гибкого расписания уроков с указанием времени начала и завершения;

3) увеличение смен и подсмен для социального дистанцирования, сокращения физических контактов;

4) исключение кабинетной системы, один класс-один кабинет по сменам;

5) организация перемен между уроками в разное время для разных классов;

6) исключение контакта с младшим блоком;

7) ежедневный замер температуры обучающихся и педагогов медработником при входе;

8) проветривание, кварцевание кабинетов и всех помещений;

9) мытье рук и использование специальных средств;

10) влажная уборка классных комнат после каждого второго урока;

11) влажная уборка между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях;

12) организация уроков физической культуры на свежем воздухе или постоянное проветривание спортивных залов;

13) запрет на передвижение учителей по кабинетам, посещение учительской, проведение внеклассных мероприятий и родительских собраний;

14) проведение всех оперативных совещаний в дистанционном формате;

15) обеспечение школы достаточным количеством дезинфицирующих средств для обработки поверхностей предметов, кабинетов, рекреаций, холлов и других помещений;

16) наличие дезинфицирующих ковриков для обуви у входа в школу, санитайзеров для обработки рук на всех этажах;

17) качественное водоснабжение, создание условий для мытья рук моющими средствами.

При проведении учебных занятий:

1) уделяется внимание эмоциональному настрою детей, активизировать индивидуальные консультации педагогов-психологов с родителями и учащимися;

2) не допускается физическая перегрузка учащихся, в ходе уроков будут проводится физминутки.

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