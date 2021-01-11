Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов в Мажилис от АНК

Совет АНК предложил девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, избираемых от Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых АНК, проходит сегодня в Нур-Султане.

Совет АНК предложил девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента: Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.

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