9 модных трендов из СССР, ставших популярными во всем мире

Сумка-авоська, шапка-петушок, валенки и меховые шапки - эти и многие другие "модные" вещи пользуются спросом и сегодня не только на территории постсоветского пространства, но и во многих других странах.

9 модных трендов из СССР, которые почему-то стали популярны во всем мире, передает zakon.kz.

Как сообщает BigPicture.ru, сумка-авоська, шапка-петушок, валенки и меховые шапки - эти и многие другие "модные" вещи из СССР по какой-то причине пользуются спросом и сегодня. Причем не только на территории постсоветского пространства, но и во многих других странах.

Трендовые вещи из прошлого, которые сейчас присутствуют в гардеробах смелых модниц и модников:

Ватники

Раньше при упоминании ватников у большинства возникали ассоциации со сталинскими лагерями и Красной Армией. Но сейчас наличие ватника в гардеробе - признак того, что ты в тренде, ведь эта разновидность верхней одежды каким-то чудом стала невероятно популярной. В 2014 году модный дом Versace даже включил ватники в одну из своих коллекций. Чего уж там говорить, сама Ким Кардашьян надевает телогрейку, когда на улице прохладно.

Валенки

Все бабушки и дедушки, жившие в СССР, зимой обязательно ходили в валенках. Это теплая, практичная и максимально простая обувь, которая стала прототипом для многих современных моделей, к примеру, таких как угги.

Авоська

Говорят, что сумки-авоськи появились в Чехии гораздо раньше, чем образовался Советский Союз, но именно в 40-60-е годы они обрели широкую популярность. Жители СССР сразу же полюбили их за вместительность, прочность и удобство хранения. Кроме того, в государстве, где не было полиэтиленовых пакетов, это изобретение было обречено на успех.

Носить авоськи перестали в конце XX века, но в XXI начали снова. Сейчас такие сумки можно увидеть не только в странах бывшего СССР, но и далеко за их пределами. К примеру, известный французский бренд Vetements продает такие авоськи по цене в несколько тысяч долларов за штуку.

Меховые шапки

Шапка-ушанка. медведь и балалайка… Что первое приходит на ум? Правильно, Россия! Но первыми эти шапки появились в СССР, а теперь обрели популярность во многих странах мира. Даже такие известные бренды, как Dior, Comme des Garсons и Chanel, иногда наряжают моделей в меховые головные уборы.

Шапка-петушок

В СССР шапки-петушки изначально были незаменимым атрибутом биатлонистов, лыжников и саночников, но со временем вошли в повседневный гардероб советского человека. Сейчас их можно встретить в коллекциях различных модных домов. Например, Versace продают такие головные уборы за 300-500 долларов.

Кепка-фуражка

Кепи - обязательный аксессуар в гардеробе каждой девушки. По крайней мере, об этом говорят все модные эксперты. Да и разнообразие таких фуражек просто впечатляет: классические черные, яркие, с принтом и без, с различными украшениями. А ведь когда-то в такой кепке-фуражке обращался к народу вождь пролетариата! Мода очень непредсказуема.

Сандалии с носками

Еще несколько лет назад сочетание босоножек и носков показалось бы всем абсурдным. Но сейчас этот советский дар миру моды пользуется огромным спросом.

Даже голливудские звезды, доверяясь своим стилистам, появляются на светских мероприятиях в носках и на каблуках. Ну, а про то, скольких подобных "модников" можно увидеть на показе в Милане или Париже, мы вообще молчим. Такой тренд!

Галоши

Галоши - идеальная обувь для дождливой погоды, но вот красивого в ней мало… Поэтому современные дизайнеры решили ее немного усовершенствовать. Благодаря этому на подиумах можно увидеть самые разнообразные модели прорезиненных туфель, "предками" которых являются, конечно же, галоши.

Тельняшки

Хотя у тельняшки есть французские корни, именно в СССР они достигли большой популярности. Полосатые майки, кофты и футболки ассоциируются у многих с советскими моряками, но это не мешает современным девушкам выгодно сочетать их с другой одеждой, создавая крутые образы. В тельняшке появлялась на публике сама Брижит Бардо. Полосатые футболки любил носить и Пабло Пикассо.

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