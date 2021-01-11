Влияющий на распространение COVID-19 в организме фермент нашли ученые

Они считают, что их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения коронавируса.

Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент, способный влиять на распространение коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала Merkur, с помощью компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких специалисты пришли к выводу, что вирус заставляет клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них.

Выяснилось, что особое значение для вируса имеет фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того, как исследовали "убрали" его из организма, SARS-CoV-2 прекратил размножаться.

Ученые считают, что их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения COVID-19.

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