Избраны 9 депутатов в Мажилис от Ассамблеи народа Казахстана

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Голосование проходило в столичном Дворце мира и согласия.
Ассамблея народа Казахстана на XXVIІІ сессии избрала девять депутатов в Мажилис Парламента, передает корреспондент zakon.kz.
Голосование проходило в столичном Дворце мира и согласия.
Участие в голосовании приняли Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и члены Ассамблеи. Всего проголосовало 351 человек, четыре бюллетеня признали недействительными.
По итогам голосования были избраны девять депутатов:
1. Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК - Сауытбек Абдрахманов (298 голосов);
2. Председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК - Аветик Амирханян (270 голосов);
3. Аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области - Ильяс Буларов (274 голоса);
4. Директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау - Наталья Дементьева (292 голоса);
5. председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК - Юрий Ли (282 голоса);
6. Вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК - Вакиль Набиев (285 голосов);
7. Руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК - Шамиль Осин (271 голос);
8. Генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" - Владимир Тохтасунов (277 голосов);
9. Председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК - Абилфас Хамедов (290 голосов).
10 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов избирателей. Второе место заняла Демократическая партия "Ак жол" - 10,18% голосов. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" - 9,03% голосов.
Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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