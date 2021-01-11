Коронавирус обнаружили у четырех казахстанцев, прилетевших из Шарм-эль-Шейха

Фото: astana.gov.kz

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.