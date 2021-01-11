Скандалом в медвытрезвителе закончилось желание спасти человека

Пьяного человека не принимали в вытрезвитель. А на привезшего его мужчину написали заявление за оскорбление.

Карагандинец поднял на улице пьяного мужчину, и это закончилось скандалом в медвытрезвителе, передает zakon.kz.

Пользователь facebook под ником Пилигрим Странник опубликовал пост и видео, в котором рассказывается история, как он спас от замерзания человека, но в итоге на него написали заявление в полицию.

Автор видео рассказал, что он ехал по ул. Майлина. На дороге лежал человек, водители его объезжали. А автор видео остановился, чтобы узнать, что случилось - может его сбили. Оказалось, что мужчина сильно пьян. "Пилигрим Странник" погрузил его в машину, так как на улице был мороз -32. Адрес проживания ему не удалось выяснить, поэтому было решено отвезти мужчину в медвытрезвитель. Но там нетрезвого человека отказались принимать, объясняя это тем, что процедура делается через полицию по направлению.

Работник медвытрезвителя просил прекратить видеосъемку, и предложил автору видео отвезти "находку" к себе же домой. Автор видео требовал, чтобы врач надел маску и принял "клиента". Произошел скандал. Сотрудник вытрезвителя вызвал полицию и написал заявление на неравнодушного карагандинца за оскорбление.

В итоге пьяного мужчину все же приняли в вытрезвитель. А автора видео увезли в отделение полиции. В полиции ему предложили написать на врача встречное заявление за клевету.

А я ведь ничего плохого в принципе не сделал, я всего лишь хотел спасти жизнь человеку, потому что на улице очень холодно, - сказал карагандинец. Он отметил, что найденный им человек не бездомный, имел при себе хороший сотовый телефон, одет в рабочую одежду. Любой может оказаться в такой ситуации.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали эту историю.

Там сообщили, что это произошло 6 января.

В 19.30 в здание ЦВАД (ул.Бирюзова 31) был доставлен гражданин П. без документов, удостоверяющих личность, в сопровождении другого гражданина, который не представил своих документов и не представился. По словам сопровождающего, он нашел его "лежащим на дороге". Дежурным врачом Бондаревым М.Н. были даны разъяснения о том, что в соответствии с приказом МЗ РК от 4.12.2020 № ҚР ДСМ-233/2020 "Об утверждении правил организации деятельности центров временной адаптации и детоксикации и правил внутреннего распорядка центра временной адаптации и детоксикации" (пункт 4, главы 2), доставку в ЦВАД лица с подозрением на алкогольное опьянение осуществляют сотрудники органов внутренних дел. Однако сопровождающий мужчина начал кричать на врача, назвал его "ублюдком, нечеловеком", стал снимать на видеокамеру сотового телефона. Попытки врача объяснить правила доставления, помещения в ЦВАД, а так же просьбу прекратить видеосъемку в помещении медицинской организации были безуспешными, - сказано в сообщении УЗ.

Бондарев вызвал наряд полиции. Когда они прибыли, нетрезвому мужчине провели медицинское освидетельствование и он был помещен в ЦВАД.

При этом гражданин отрицал сказанное сопровождающим, что он "лежал на дороге", а сказал, что шел домой. Более того хотел покинуть ЦВАД, так как не хотел там оставаться. По факту оскорбления Бондаревым М.Н. было написано заявление в отдел полиции. Факт несоблюдения масочного режима дежурным врачом Бондаревым М.Н. будет рассмотрен на дисциплинарном Совете ОЦПЗ, - отметили в УЗ.

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