Казахстан приостановил транзит нефти через Россию

Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Отмечается, что причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.

Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 05:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, - сообщил Демин.

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